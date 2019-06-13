شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإندونيسية تدين هجوم ميلشيا الحوثى الإرهابى على مطار أبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الإندونيسية، الهجوم الإرهابى الذى تبنته مليشيا الحوثى الإرهابية، والمدعومة من قبل إيران، ضد مطار أبها وتسبب فى إصابة عدد من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية فى بيان لها، اليوم الخميس، حسبما نقلت "واس" تعتبر الحكومة الإندونيسية أن هذا الهجوم هو انتهاك صارخ للسيادة، وتدعو إلى البحث عن حل سياسى فى اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.