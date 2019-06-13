"قليجدار أوغلو" يهنئ نيجيرفان بارزاني بتوليه رئاسة إقليم شمال العراق

أنقرة / باريش غوندوغان / الخليج 365 هنأ رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو، الرئيس المنتخب الجديد لإقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، على تسلمه منصبه. وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للحزب الخميس، إن قليجدار أوغلو اتصل هاتفيا ببارزاني. Advertisements وأضاف البيان أن قليجدار أوغلو هنأ في الاتصال الهاتفي، بارزاني، بتوليه منصبه رئيسا لإقليم شمال العراق. وانتخب برلمان إقليم شمال العراق، نهاية مايو/ أيار الماضي، بارزاني مرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، رئيسا للإقليم بغالبية 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا. والإثنين، أدّى رئيس وزراء الإقليم السابق نجيرفان بارزاني، اليمين الدستورية بوصفه رئيسا منتخبا للإقليم وسط حضور رفيع على مستوى العراق والعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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