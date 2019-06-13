الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة حيال حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان

بروكسل / يوسف خطيب / الخليج 365
دعا الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى التهدئة وضبط النفس حيال ناقلتي النفط، اللتين وردت أنباء عن تعرضهما لهجوم في خليج عُمان، صباح الخميس.
جاء ذلك، على لسان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، مايا كوتسيانشيتش، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وقالت كوتسيانشيتش، إن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الخطوات التي من شأنها زيادة التصعيد ونشر حالة عدم الاستقرار.
وشددت على ضرورة الابتعاد عن الحركات الاستفزازية في المنطقة.
في وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، عن مصادر لم تسمها، أن ناقلتي نفط تديرهما شركة "فرونت لاين" النرويجية، و"برنارد شولت" لإدارة السفن، تعرضتا لهجوم بـ "بطوربيد" قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
ولاحقا أفادت وسائل إعلام مقربة من إيران، بغرق إحدى الناقلتين.
وبعيد الحادث، نشرت وكالة "يو نيوز" المهتمة بالأخبار الإيرانية، لقطات فيديو قالت إنها تظهر "اشتعال ناقلتي النفط في بحر عُمان، عقب استهدافهما بطوربيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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