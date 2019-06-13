الكويت تنفي إعلان "حالة الاستعداد القصوى" في البلاد

الكويت / محمد عبدالغفار / الخليج 365

نفى مركز التواصل الحكومي الكويتي، الخميس، إعلان "حالة الاستعداد القصوى" في البلاد، كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد طارق المزرم، رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان صحافي، عدم اتخاذ أية إجراءات غير اعتيادية.

وقال إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت.

وأوضح أنه "لم يتم الإعلان عن إجراءات قصوى".

Advertisements

يأتي النفي، إثر تداول بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده، أن "الكويت أعلنت عن حالة الاستعداد القصوى إثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان".

في وقت سابق صباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، لم تعلن عن تفاصيلهما أو الجهة المنفذة بعد.

يأتي حادث اليوم، بعد قرابة شهر من تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة البحري بالإمارات، لم يعرف منفذها، فيما استهدفت طائرات حوثية مسيرة بعد يوم من حادثة الفجيرة، خط نفط سعودي.

وكانت شركة ناقلات النفط الكويتية قالت، الخميس، إن ناقلات البترول الخاصة بها تسير بشكل طبيعي، مؤكدة استعدادها لأي طارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن الشركة بيانا ذكرت فيه، أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.