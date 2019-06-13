العراق: "يونسكو" وافقت على إعادة مكتبها الإقليمي إلى بغداد

بغداد / إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة العراقية، الخميس، عن موافقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" على إعادة مكتبها الإقليمي إلى بغداد.



وقالت الرئاسة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "يونسكو" استجابت لدعوة الرئيس برهم صالح بنقل مقرها الإقليمي إلى بغداد بدلاً من عمّان.



وأوضحت الرئاسة أن "المنظمة أعلنت ان هذه الموافقة جاءت إثر اتصال هاتفي بين صالح ومدير عام المنظمة أوردي أزولاي وبالتعاون مع وزارة الثقافة".



وأشاد صالح، خلال البيان، بهذه الخطوة، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين العراق والمنظمة، وتطوير الإنجازات التي تحققت من خلال دعمها للواقع التربوي والثقافي والعلمي والتراثي في البلاد.



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وبيّن صالح، أن هذه الاستجابة ستنعكس إيجاباً على دور المنظمة وعملها في العراق لا سيما تطوير المناهج الدراسية والتدريب التقني والمهني وبما يعزز قابليات وقدرات العاملين في مختلف القطاعات الحيوية.



ولم تعلن المنظمة الأممية حتى الساعة (12:34 ت.غ) أي تفاصيل بشأن نقل مكتبها إلى بغداد.



وتأسس مكتب "يونسكو" العراق عام 2003 بهدف تمكين المجتمع الدولي من مراقبة قطاعات التربية والثقافة والعلوم والإعلام في البلاد والتأثير في تنميتها.



وعام 2004، ونتيجة التهديدات المستمرة من قبل الجماعات المسلحة والتفجيرات التي استهدفت وكالات الأمم المتحدة، قامت هذه الوكالات باتخاذ العاصمة عمان كقاعدة مؤقتة لمعظم أنشطتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.