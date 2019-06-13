مصر.. إطلاق سراح 685 سجينًا بعفو رئاسي

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، الإفراج عن 685 سجينًا بمقتضى عفو رئاسي، في ثالث قرار من نوعه خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضح البيان، أنه "تم الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 149 سجينا، والإفراج الشرطي عن 536 سجينا".

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و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.

ولم يوضح البيان، ما إذا كانت قائمة المُفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

ويعد قرار العفو الرئاسي هو الثالث من نوعه خلال أسبوعين، إذ أعلنت السلطات في 31 مايو/ أيار الماضي، الإفراج عن 351 سجينا، وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، الإفراج عن 2002 سجين.

وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في البلاد منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان المسلمين" مدانون بـ "تهم" بينها الانضمام إلى "جماعة إرهابية محظورة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.