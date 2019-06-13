45 معتقلا فلسطينيا يقررون بدء إضراب عن الطعام الأحد

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

قال نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، إن 45 معتقلا فلسطينيا في سجن "عسقلان" الإسرائيلي، قرروا بدء إضراب مفتوح عن الطعام، الأحد القادم.

وأضاف النادي (غير حكومي)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن القرار جاء بعد فشل جلسة حوار بين ممثلي المعتقلين وإدارة السجن، ورفض الأخيرة تحقيق مطالبهم.

وأشار إلى أن إدارة السجن (جنوبي إسرائيل) هددت المعتقلين باتخاذ إجراءات ضدهم في الفترات المقبلة.

وأوضح النادي، أن معتقلي "عسقلان" أعلنوا توجههم نحو خطوة الإضراب، لمواجهة الإجراءات التنكيلية التي تفرضها إدارة المعتقل بحقهم.

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وتصاعدت تلك الإجراءات منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، عبر تنفيذ اقتحامات وتفتيشات ليلية متكررة للغرف، وفرض غرامات، ونقل عدد من ممثلي المعتقلين تعسفيا.

ويطالب المعتقلون بوقف اقتحامات الغرف، وإلغاء العقوبات المفروضة عليهم، وعلاج المرضى، وإجراء العمليات اللازمة لعدد منهم، وتركيب أجهزة تبريد، إضافة إلى عدد من المطالب الحياتية.

ويستخدم المعتقلون الفلسطينيون سلاح الإضراب عن الطعام، في سبيل الوصول إلى تحقيق مطالبهم.

وبلغ عدد القابعين داخل السجون الإسرائيلية في 2019، حوالي 5700 معتقل، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

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