هيئة_ناقلات_النفط تُحذر: استهداف #مضيق_هرمز يهدد إمدادات الغرب

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت هيئة ناقلات النفط من تعرُّض الإمدادات للغرب للتهديد إذا أصبحت منطقة مضيق هرمز غير آمنة بعد استهداف ناقلتي نفط اليوم في خليج عمان.

وكانت ناقلتا نفط أصيبتا فيما يُشتبه بأنها هجمات في خليج عمان، وتم إجلاء طاقميهما ولا تزال مرحلة جمع المعلومات عن الحادث مستمرة.

وجاء هذا الهجوم بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

وصعدت أسعار النفط أربعة في المئة بعد النبأ الذي زاد التوترات المتزايدة بالفعل في المنطقة منذ هجمات وقعت الشهر الماضي على أصول نفطية في الخليج وسط خلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

ويقع خليج عمان عند مدخل مضيق هرمز الذي يعد ممراً مائياً استراتيجياً يمر عبره خُمس استهلاك النفط العالمي قادماً من منتجين بالشرق الأوسط.

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وهددت إيران في وقت سابق باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني وتشديد العقوبات على إيران.

وقال قادة إيران إنه في حال منع طهران من تصدير نفطها فإن ذلك لن يكون بمقدور أي دولة أخرى في تهديد واضح وصريح لدول لمنطقة النفطية.

من جهة أخرى قال مدير شركة كوكوكا سانجيو اليابانية للشحن إن إحدى ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الناقلة تدعى كوكوكا كاريدجس، وهي واحدة من ناقلتين تقول شركتا شحن ومصادر بالقطاع إنهما تعرضتا لما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان يوم الخميس.

وقال يوتاكا كاتادا مدير شركة كوكوكا سانجيو في مؤتمر صحفي إن السفينة أصيبت مرتين في غضون ثلاث ساعات قبل أن يتم إجلاء الطاقم بأكمله، وأضاف أن الشركة تلقت نبأ الهجوم لأول مرة في حوالي الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.