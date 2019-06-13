قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من #محافظة_الخليل

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الخليج - واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل،أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ،يزن يسري أبو سنينة، ورمضان محمد نعمان جابر ، من”حارة الشيخ” بمدينة الخليل بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل محافظة الخليل سيما على جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غرب المحافظة، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.
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