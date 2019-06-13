شكرا لقرائتكم خبر عن شركتان مالكتان لناقلات نفط تعلقان الحجوزات الجديدة إلى الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة وسطاء شحن، إن شركتي دي.اتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان اليوم الخميس.

تملك دي.اتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة وتملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط.

وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضا. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.