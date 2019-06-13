شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الروسى يشن 4 ضربات على الإرهابيين فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسى شن 4 ضربات على الإرهابيين في إدلب بسوريا وفق الإحداثيات، التى قدمها الجانب التركى.
وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس أن القيادة التركية توجهت بطلب إلى مركز المصالحة الروسى بسوريا للمساعدة في توفير الأمن لعسكرييها وشن ضربات على مواقع الإرهابيين فى إدلب.
وأضاف البيان "أنه وفق الإحداثيات التي أبلغنا بها الجانب التركى، نفذت القوات الجوية الروسية أربع هجمات، حيث تم القضاء على تجمعات كبيرة من المسلحين ومواقع للمدفعية الميدانية".
وأشار البيان أيضا إلى أن نقطة مراقبة تابعة للجيش التركى فى إدلب أطلقت النار على إرهابيين حلفاء لـ"جبهة النصرة" على الرغم من اتفاق وقف النار، موضحًا أن التشكيلات المسلحة المتطرفة المقربة من "جبهة النصرة" رفضت وقف إطلاق النار واستمرت فى إطلاق المدفعية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الروسى يشن 4 ضربات على الإرهابيين فى إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.