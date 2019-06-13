شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص تعطلت سيارتهم في صحراء النفود (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حفر الباطق

أنقذت شرطة محافظة حفر الباطن 3 أشخاص تعطلت سيارتهم في صحراء النفود.

وذكرت شرطة المحافظة أن بلاغاً ورد من غرفة عمليات الدفاع المدني بحفر الباطن يفيد بتعطل سيارة تُقل 3 أشخاص في صحراء النفود على بعد 40 كيلومتراً غرب هجرة أم عشر.

وأضافت أنه وبتوجيه من مدير شرطة محافظة حفر الباطن العقيد فايز الشهراني تم الانتقال بشكل عاجل للبحث عنهم، حيث تم العثور عليهم وهم بحالة جيدة ولله الحمد.

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