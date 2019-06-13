رئيس حزب الأمة السوداني يزعم استهداف جهات لحميدتي

ويرى مسار في حوار مع صحيفة "الانتباهة" استحقاق حميدتي نصب تمثال له لتجنيبه الدولة الانهيار، وفق قوله.

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وذكر مسار أن قوى الحرية والتغيير ناصبت حميدتي العداء من لوقوفه في طريق تحقيق أجندة تخصها.

وأعلن مسار أن هناك جهات تسعى لإزاحة حميدتي، ضمنها الإسلاميين والنخب وقوات نظامية.

كانت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة، في السودان، وصلت إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها 3 سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، في ساعة مبكرة من الاثنين قبل الماضي، وقامت بفضه بالقوة. وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، ارتفع عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ الاقتحام إلى 113 شخصاً.