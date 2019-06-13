البحرية الأميركية: إصابة ناقلتي نفط بهجوم في بحر عُمان

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دبي: أعلن الاسطول الخامس الاميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان.

وقال الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان".

وأضاف "تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6,12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7,00 صباحا". وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

بدورها، أعلنت السلطات البحرية النروجية تعرض ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النروجية لـ"هجوم" صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النروجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي "كوكوكا كوريجس" في المنطقة البحرية ذاتها.

وضع آمن

وذكرت وكالة "رويترز" أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في خليج عُمان وإنقاذ قبطان وطاقم إحدى السفينتين بعد الحادث، مشيرة إلى أن الطاقم بات في وضع آمن، فيما قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "تريد ويندز"، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها إن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

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وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، بينما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كاريدغس" وترفع علم بنما.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول بميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة قوله إن النار اشتعلت بناقلة نفط بعد أن تم تحميلها بالنفط من أبوظبي قبل إبحارها.

إيران أغاثت 44 بحارًا

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن "مصدر مطلع" قوله إن إيران قدمت الخميس المساعدة لـ "ناقلتي نفط أجنبيتين" تعرضتا "لحادثة" صباحا في بحر عُمان.

وقالت إن "وحدة انقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران) أغاثت 44 بحارا من المياه ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك".

وقالت الوكالة نقلا عن "مصدر مطلع" إن "وحدة انقاذ تابعة للبحرية الإيرانية في محافظة هرمزكان (جنوب إيران)أغاثت 44 بحارا من المياه ونقلوا إلى ميناء بندر جاسك".

بحسب الوكالة وقع أول حادث في الساعة 8,50 (4,20 ت غ) على بعد 25 ميلا بحريا من بندر جاسك على متن ناقلة ترفع علم جزر مارشال وتنقل حمولة من الميثانول من قطر إلى تايوان.

وذكرت "إنه بعد ساعة من حادث السفينة الأولى، تعرضت ناقلة اخرى في الساعة 9,50 لحريق على مسافة 28 ميلا من جاسك".

وناقلة النفط هذه كانت ترفع علم بنما ومتجهة من أحد الموانئ السعودية الى سنغافورة، وتحمل شحنه من الميثانول.لامارات.