دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة براءة اختراع من سامسونج لهاتف بشاشة قابلة للف

بالرغم من معاناتها مع إطلاق هاتفها الذي يحمل شاشة قابلة للطي بعد مشاكل النسخ التجريبية وعدم تحديدها أي موعد لإطلاقه رسميًا، تستمر شركة سامسونج بالعمل على تقنيات مختلفة في مجال الهواتف الذكية أخرها كان ما ظهر في براءة اختراع لهاتف قابل للف.

وعند رؤية تصميم الهاتف، فإنه يظهر للوهلة الأولى مهاتف تقليدي، لكن براءة الاختراع تشير إلى أنه يملك شاشة مرنة يمكن لفها على طريقة الرول؛ بمعنى أن الهاتف في الوضع الطبيعي سيحمل حجمًا عاديًا لكن بعدها يمكنه الحصول على طول أكبر من خلال سحب الشاشة لأعلى، وهو ما يعني أن جزءًا من الشاشة سيكون داخل الهاتف على شكل “رول” وعند الحاجة له يستطيع المستخدم رفعه لأعلى ليصبح مستويًا مع الشاشة الأساسية.

وربما يظهر أن الأمر مستحيلًا بعض الشيء خاصة مع عدم إطلاق الشركة لهاتفها القابل للطي حتى، لكن فعليًا فالأمر ليس كذلك، لأن هناك شاشات تلفزيون قابلة للف على شكل “رول” ستظهر هذا العام من إل جي وهذه التقنية موجودة لدى سامسونج أيضًا لكنها لم تعلن عن إطلاق أي منتجات مبنية عليها حتى الأن. لذلك فإن أمر الشاشات القابلة للف في الهواتف قابل للحدوث لكنه سيحتاج عدة سنوات ليصبح واقعًا.

التدوينة براءة اختراع من سامسونج لهاتف بشاشة قابلة للف ظهرت أولاً على عالم التقنية.