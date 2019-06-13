شكرا لقرائتكم خبر عن "ناقلات النفط" الكويتية: ناقلاتنا تسير بشكل طبيعى ومستعدون لأى طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة ناقلات النفط الكويتيه، اليوم الخميس، أن ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعى، مؤكدة استعداداها لأى طارئ.

وذكرت الشركة - فى بيان صحفى - أنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة؛ لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري، موضحة أن أسطول الشركة البحرى، لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التى وقعت فى المنطقةى ولاسيما الحادث المؤسف الذى تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين اليوم في خليج عمان.

وأضافت أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن، وتقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن لديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى، ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.



وكانت البحرية الأمريكية، أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن ناقلتى نفط أصيبتا بأضرار فى حادث وقع بخليج عمان، وأنها تقدم المساعدة لهما.