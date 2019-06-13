شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهداف ناقلتى نفط فى بحر عمان.. "حرب الناقلات" تشتعل من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تصعيد خطير، للأزمة فى منطقة الخليج العربى وخاصة بعد استهداف ناقلتى نفط بطوربيد فى خليج عُمان، صباح اليوم، ومن قبلها بحوالى شهر على تعرضت 4 ناقلات نفط لهجوم قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، وقوع أعمال تخريبية أثبتت التقارير أن إيران هى الضالعة فى تلك الأعمال التخريبية.

لذلك نستعرض حرب الناقلات القديمة المتجددة

حرب الناقلات فى منطقة الخليج



شرارة الصراعبين واشنطن وطهران

وفى أبريل 1987 أثناء ذروة حرب ناقلات النفط، فعندما هاجمت زوارق إيرانية ناقلة نفط كويتية ترفع العلم الأمريكى، ردت البحرية الأمريكية بتدمير منصتى نفط إيرانيتين، وإغراق 3 مدمرات إيرانية، وإعطاب فرقاطتين.

إغراق 250 ناقلة نفط فى الصراع العراقى الإيرانى

يعيدنا المشهد إلى بداية شرارة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، تلك الحرب الأولى التى تصارع فيها الطرفان فى مياه الخليج العربى، فى ثمانينيات القرن الماضى، فى الفترة 1984- 1988 حين هاجمت إيران والعراق الموانئ النفطية لكل منهما فى الخليج وضربتا، بل وأغرقتا 250 ناقلة نفط عملاقة، وذلك فى خضم حرب بينهما استمرت لـ8 سنوات وخلفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضرارا بالغة باقتصاد البلدين.

الفرقاطة ستارك

فى 17 مايو 1987، كانت الفرقاطة الأمريكية ستارك تقوم بدورية فى مياه الخليج، فاقتربت منها مقاتلة عراقية من طراز ميراج أف 1 وظنت أنها إيرانية، وأطلقت عليها صاروخى إكزوسيت، مما أدى إلى مقتل 37 من طاقم الفرقاطة وجرح 21 آخرين.



الفرقاطة ستارك

عملية فرس النبى

فى أبريل 1988، اصطدمت الفرقاطة صامويل بلغم إيرانى، مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة، وردت الولايات المتحدة بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "فرس النبى"، دمرت خلالها سفينتين حربيتين إيرانيتين، فى حين أُسقطت مروحية أمريكية وقتل طياراها.

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عمليات عسكرية

احتجاز البحارة الأمريكيين

فى يناير 2016، احتجزت البحرية الإيرانية زورقين أمريكيين اخترقا المياه الإقليمية الإيرانية، وأُطلق سراح فريق البحارة الأمريكيين العشرة فى نهاية المطاف، لكن ذلك سبقه إرسال مروحية أمريكية للإنقاذ من حاملة الطائرات ترومان، وقيام الحرس الثورى الإيرانى بإجراءات مضادة.

استهداف فرقاطة سعودية

وفى يناير 2017، تعرضت فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم من قبل 3 زوارق تابعة للحوثيين.