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شرطة الاحتلال تعتقل مدير دائرة الإعمار فى الأوقاف الإسلامية من داخل القدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مدير دائرة الإعمار فى الأوقاف الإسلامية فى القدس وموضف آخر، من داخل المسجد الأقصى.

وقال مسؤول الإعلام فى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، وفقا لما ذكرته "واس" أن شرطة الاحتلال أعتقلت مدير دائرة الإعمار فى الأوقاف الإسلامية فى القدس بسام الحلاق، وموظف الإعمار محمد الهدرة، من داخل المسجد الأقصى.

وأضاف الدبس، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الحلاق والهدرة أثناء محاولتها إصلاح أرضية أحد ممرات الأقصى بجانب باب القطانين.

 

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