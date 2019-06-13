شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع رئيس الوزراء الجزائرى السابق عبد الملك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الحكومي الجزائرى أن المحكمة العليا الجزائرية، أودعت رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد. وكانت المحكمة ذاتها أمرت أمس الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في الفساد.

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