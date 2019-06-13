شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تدين هجوم ميلشيات الحوثى وتطالب باحترام القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة بلجيكا، اليوم، الخميس، الهجوم الإرهابى الذى قامت به ميلشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران الذى استهدف مطار أبها الدولى وأسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وأعرب وزير الخارجية البلجيكى ديديه رايندرس، فى بيان ببروكسل عن تضامنه مع كافة ضحايا الهجوم الإرهابى من قبل المليشيات الحوثية، داعياً إلى احترام القانون الإنسانى الدولى وتنفيذ اتفاق الحديدة تحت رعاية الأمم المتحدة فى اليمن.