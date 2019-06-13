شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة تجارة الحبوب العراقية: نتطلع لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلى بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، إنه يتطلع لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلى بنهاية الموسم فى أغسطس، وأضاف أن واردات القمح المتعاقد عليها من يناير 400 ألف طن.

وأوضح أنه سيكون لدينا قمح كاف حتى نهاية 2019 إذا حققنا هدف المشتريات المحلية.

Advertisements

وأكد رئيس الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، أنه تم التعاقد على استيراد 700 ألف طن من الأرز منذ يناير، بما يكفى الاستهلاك حتى نهاية العام.