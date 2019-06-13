ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن عن تعزيز مواقعها جنوبي العاصمة

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بأن عززت مواقعها اليوم الخميس في محور المطار جنوبي طرابلس.

وأضاف المكتب الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها قوات الوفاق في بيان له، بأنه تم تدمير دبابة اخرى وثلاث آليات مسلحة تابعة لقوات حفتر.

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وفي السياق ذاته، قال مراسل الخليج 365 بأن المواجهات المسلحة لا تزال مستمرة حتى ساعات ظهر الخميس في محيط مطار طرابلس الدولي القديم.

وأضاف بأن أصوات الانفجارات القوية يسمع صداها بوضوح في وسط العاصمة طرابلس.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق قائد قوات الشرق خليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.