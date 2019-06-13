أوقاف القدس: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 موظفين

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، 3 موظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أثناء قيامهم بأعمال ترميم في باحات المسجد الأقصى.

وقال مسؤول الإعلام في الدائرة فراس الدبس، في بيان مقتضب أرسل نسخة منه للأناضول، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مدير الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية بسام الحلاق، ومهندس الإعمار في الدائرة طه عويضة، والموظف لديها محمد الهدرة.

وأشار الدبس إلى أن "عمليات الاعتقال تمت بالقوة"، دون مزيد من التفاصيل.

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واعتبر أن الاعتقالات بمثابة "تدخل في عمل الإعمار حيث جاءت أثناء محاولة إصلاح بلاطة واحدة في أحد ممرات المسجد الأقصى، بجانب باب القطانين، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد".

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية أي توضيح بشأن عمليات الاعتقال.

وخلال السنوات الماضية، اشتكت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، مرارا من تدخلات الشرطة الإسرائيلية في أعمال الترميم التي تجريها في المسجد الأقصى ومرافقه.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية، حيث يوجد المسجد الأقصى، عام 1967.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.