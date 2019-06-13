بمشاركة قطر.. "كوبا أمريكا" تعد عشاق الساحرة المستديرة بمباريات ممتعة

إسطنبول/ الخليج 365
تستعد 5 مدن برازيلية، لاستضافة بطولة "كوبا أمريكا" التي ستنطلق يوم 15 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة المنتخب القطري المتوج ببطولة كأس آسيا في نسختها الأخيرة، ووصيفه المنتخب الياباني.
وسيخوض العنابي مبارياته في البطولة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات عملاقة كالأرجنتين والبارغواي وكولومبيا.
أما الضيف الآسيوي الثاني، فسيبدأ مشواره للظفر بلقب البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأوروغواي وتشيلي والإكوادور.
وتنطلق البطولة بمواجهة بين أصحاب الأرض، المنتخب البرازيلي ومنتخب بوليفيا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي فنزويلا وبيرو.
يجدر بالذكر أن منتخب الأوروغواي حقق لقب البطولة 15 مرة، وهو رقم قياسي، وينافسه على هذا الرقم، المنتخب الأرجنتيني الذي فاز بالبطولة 14 مرة.
ويحمل المنتخب التشيلي لقب البطولة الأخيرة بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بركلات الجزاء الترجيحية 4-2.
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