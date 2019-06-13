- 1/2
- 2/2
الخليج - سلمى القحطاني
أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، أن استهداف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها ، عمل جبان ، وينم عن غياب الأخلاق والأعراف عن تلك الشرذمة الفاسدة ، فضلا عن نواياها الشريرة والعداونية لاستهداف المدنيين .
ولفت الجوني إلى أن الحادثة لن تزيد الوطن إلا تماسكا وصلابة وقوة ، فالسعوديون ضربوا أروع الأمثلة في وقوفهم صفا واحدا مع قيادتهم ضد من يحاول النيل من أمن الوطن ومقدراته ، الذي يشهد حراكا وتطورا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ، في ظل قيادة راشدة جعلت بناء الإنسان نصب أعينها .
وأكد الجوني أن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ، يستنكرون هذا العمل الإجرامي ، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب قيادتهم ووطنهم ضد الأعداء والمغرضين .
ودعا الجوني الله أن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، و أن ينصر الجنود المرابطين على الحدود .
كانت هذه تفاصيل خبر “مدير تعليم عسير” استهداف مطار أبها عمل جبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.