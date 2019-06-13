“مدير تعليم عسير” استهداف مطار أبها عمل جبان

الخليج - سلمى القحطاني

أكد المدير العام للتعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، أن استهداف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمطار أبها ، عمل جبان ، وينم عن غياب الأخلاق والأعراف عن تلك الشرذمة الفاسدة ، فضلا عن نواياها الشريرة والعداونية لاستهداف المدنيين .

ولفت الجوني إلى أن الحادثة لن تزيد الوطن إلا تماسكا وصلابة وقوة ، فالسعوديون ضربوا أروع الأمثلة في وقوفهم صفا واحدا مع قيادتهم ضد من يحاول النيل من أمن الوطن ومقدراته ، الذي يشهد حراكا وتطورا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية ، في ظل قيادة راشدة جعلت بناء الإنسان نصب أعينها .

وأكد الجوني أن منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات ، يستنكرون هذا العمل الإجرامي ، ويؤكدون وقوفهم إلى جانب قيادتهم ووطنهم ضد الأعداء والمغرضين .

ودعا الجوني الله أن يحفظ قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، و أن ينصر الجنود المرابطين على الحدود .