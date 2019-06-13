أمانة عسير تستعيد 5 الالاف م2 من الأراضي الحكومية بالشعف

نجود علي

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية تعديات على أراض حكومية بلغت مساحاتها الإجمالية نحو 5 الالاف م2 في عدة مواقع بالشعف و ذلك صباح اليوم الخميس.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن مراقبي الأمانة و بلدية الشعف الفرعية رصدوا التعديات التي طالت أراض حكومية من قبل المحدثين مؤكدا تطبيق الأنظمة واللوائح في حق المخالفين.

مشيرا الى أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية وأحواش وقد طبقت الأنظمة والتعليمات في حق المتعدين على الأراضي فيما سلمت الأراضي لبلدية الشعف الفرعية لإكمال اللازم .

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مشيرا الى ان الازالات تمت بعد عدة جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها و جرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي و عليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي و ذلك بمشاركة قوة أمنية لدعم أعمال لجان الإزالة .

مبينا بأن الأمانة و كافة بلدياتها التابعة تعمل بشكل متواصل لمواجهة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية من دون مسوغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية في حق المخالفين .

و دعى الدكتور وليد الحميدي جميع المواطنين إلى التعاون مع أمانة عسير و بلدياتها و ذلك عبر الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات في هذا الشأن و سيتم التعامل معها بشكل فوري .