الكويت تعلن حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط في #خليج_عمان

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الخليج - رويترز
أعلنت الكويت حالة الاستعداد القصوى بعد حادث ناقلتي النفط في خليج عمان، مؤكدة متابعتها لسفنها، والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث.
وقالت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.
وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.
ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “تريد ويندز” المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها “فرنت ألتير”، بينما الناقلة الثانية اسمها “كوكوكا كاريدغس” وترفع علم بنما، بحسب “رويترز”.
وبينت صورة أدخنة ونيران تشتعل في ما يقال إنها إحدى الناقلتين في خليج عمان.
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