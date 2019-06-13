التحالف يدك معسكرًا حوثيًّا بـ #صنعاء.. و #الجيش_اليمني يفتك بـ15عنصرًا

صحيفة الخليج الالكترونية

شنت، اليوم، مقاتلات التحالف غارات عنيفة على معسكر الفرقة شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

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وبيّنت مصادر عسكرية مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 حوثيًّا بينهم قيادات ميدانية في عملية نوعية للجيش والمقاومة بالضالع.

كما شهدت الأجواء اليمنية، منذ الأمس، تحليقًا مكثفًا لطائرات التحالف؛ فيما توالت عدد من الانفجارات بالعاصمة اليمنية صنعاء.