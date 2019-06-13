مقاتلات الكيان الصهيوني تنتهك سيادة #الأجواء_اللبنانية

صحيفة الخليج الالكترونية انتهكت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي اليوم سيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتحليقها داخل الأجواء اللبنانية جنوب البلاد. وكانت المقاتلات قد رصدت وهي تنفذ طلعات جوية على علو متوسط فوق أجواء النبطية واقليم التفاح.

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