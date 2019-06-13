اسرائيل تقصف قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ للمرة الأولى منذ مطلع مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مشهد عام لميناء الصيادين في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار/مايو.

وقال الجيش في بيان إن الطيران الإسرائيلي استهدف "البنية التحتية تحت الارض" في الموقع جنوب قطاع غزة.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار/مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين استمرت ليومين وأسفرت عن مقتل 25 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني الخميس إن الطيران الإسرائيلي "شن عدة غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس (في جنوب القطاع) ولم نبلغ عن إصابات”.

ومساء الأربعاء أعلنت إسرائيل إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه اسرائيل.

وقالت الهيئة الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة العمليات المدنية في الاراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية، اتخذ قرار باغلاق المنطقة البحرية مساء اليوم (الأربعاء) في غزة حتى اشعار آخر".

وقتل متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت بسبعة حرائق يوم الثلاثاء وحده.

Advertisements

وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة الثلاثاء إنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.

وقال نقيب الصيادين في غزة نزار عياش "أبلغنا من قبل سلطات الاحتلال بشكل رسمي باغلاق البحر في تمام الخامسة فجر اليوم الخميس بشكل كامل أمام الصيادين حتى إشعار آخر بذريعة إطلاق بالونات (حارقة) من غزة باتجاه مستوطنات الحدود المحاذية لقطاع غزة".

وتفرض اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ اكثر من عشرة اعوام.

ولسنوات، كان هذا المدى 15 ميلاً بحرياً. ويبقى ذلك أدنى من 20 ميلاً بحرياً ينص عليها اتفاق أوسلو عام 1993 بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بحسب منظمات الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس، ثلاث حروب منذ عام 2008.