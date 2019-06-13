الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة نشرها سلاح البحرية الأميركي في 17 مايو 2019 لحاملة الطائرات أبراهمام لينكولن وقطع مرافقة في بحر العرب أعلن الاسطول الخامس الاميركي أنه تلقى "نداءي استغاثة" صباح الخميس من ناقلتي نفط "تعرضتا لهجوم" في خليج عُمان. وقال الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين في بيان "نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان". وأضاف "تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7:00 صباحا". وأكد أن "سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاسطول الخامس الاميركي تلقى نداءي استغاثة من ناقلات نفط "تعرضت لهجوم" في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.