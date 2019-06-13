كيف تتجنب مضايقات خدمة أبل AirDrop؟

تتيح خدمة أبل AirDrop إمكانية نقل الملفات لاسلكياً بين الأجهزة، التي تعمل بنظام التشغيل iOS، بسهولة ويسر.

وفي حال ضبط الخدمة على تلقي الملفات من الجميع، فقد يتم استقبال صور غير مرغوب فيها أيضاً.

وتظهر معاينة للصورة على الشاشة مصحوبة بإخطار يفيد بأن شخصاً ما يرغب في إرسالها، وحتى الآن لا توجد وسيلة لمنع هذه المعاينة.

وللحماية من المضايقات ينبغي ضبط إعدادات خدمة AirDrop بحيث لا يمكن تلقي ملفات إلا من جهات الاتصال فقط أو عدم تلقي أية ملفات.

ويمكن القيام بذلك عبر المسار (Settings/General/AirDrop)، ثم التأشير أمام البند المرغوب (Receiving Off/Contacts Only/Everyone).