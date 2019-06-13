قال الدكتور ينس فاغنكنيشت إن اصفرار الجلد والعين يدق ناقوس الخطر لأنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة. وأوضح الممارس العام الألماني، أن اصفرار الجلد والعين، يشير إلى الإصابة بأمراض الكبد، مثل التهاب أوتليف الكبد. كما قد يرجع اصفرار الجلد والعين، إلى الإصابة بأمراض الصفراء، مثل الحصوات الصفراوية، أو إلى أمراض الدم، بسبب التسمم مثلاً. لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد سبب اصفرار الجلد والعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصفرار الجلد.. يدق ناقوس الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.