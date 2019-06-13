"ابدأ من الصفر"... مقطع للملك سلمان وولي العهد يلهب حماس السعوديين

وقال الملك سلمان في مقطع الفيديو الذي لا يعرف على التحديد وقت تصويره: "لازم الإنسان يشتغل شوفوا آبائنا كلهم اشتغلوا، اشتغلوا وترى أقولها في اجتماعاتنا وفي خطاباتنا يتخرج الواحد من معهد مهني ويبي (يريد) وظيفة عليا، أنت ابدأ من الصفر شوف عندك رجال الأعمال الآن ووزراء بدأوا من الصفر، يبي يتخرج من الجامعة ويروح وظيفة عليا، أشتغل كل شيء متاح لك".

ووجه العاهل السعودي سؤاله لولي العهد، الأمير محمد، قائلا: "أنت يا محمد في أي مرتبة بدأت"، ليجيب ولي العهد: "في السادسة الله يسلمك"، ليضيف الملك سلمان: "وإخوانك الي قبلك نفس الشيء؟" ليجيب الأمير محمد: "كلهم السادسة الله يحفظك".

وأضاف الملك سلمان حديثه، قائلا: "من أول يشتغل أي شغل عشان يأكل لقمته، الحين ييجي بيت أهله عند أمه ولا أخته ولا خاله وينسدح وياكل، والله لو اشتغلوا شبابنا وشاباتنا في كل الأعمال أن يمكن أن نوفر 80% من العمالة الأجنبية".