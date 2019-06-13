شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1100 لاجئ سورى إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا، أن 1122 لاجئًا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 345 لاجئًا (103 نساء و176 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و777 لاجئًا (233 امرأة و396 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وأشار بيان للمركز الروسى، المذكور إلى أن 822 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: عودة 1100 لاجئ سورى إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.