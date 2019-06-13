شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: عودة 1100 لاجئ سورى إلى بلدهم خلال الــ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين فى سوريا، أن 1122 لاجئًا عادوا إلى الأراضى السورية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من بينهم 345 لاجئًا (103 نساء و176 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و777 لاجئًا (233 امرأة و396 طفلًا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسى، المذكور إلى أن 822 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسيين السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.8 هكتار من الألغام فى مدينتى جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.