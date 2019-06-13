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شركة فرنتلاين: النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير بخليج عمان ولم تغرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة فرنتلاين نقلا عن معلومات من سفينة قريبة، إن النيران لا تزال مشتعلة فى الناقلة فرنت ألتير لكنها لم تغرق.

 

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وأوضح أن سبب الانفجار على ناقلة فرنتلاين ألتير النفطية لم يعرف بعد.

 

 

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