شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيسيف" تحذر من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) من ارتفاع نسبة عمالة الأطفال بالعراق إلى نصف مليون طفل . وقالت المنظمة - فى بيان لها وفقا لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الخميس، أن حوالى نصف مليون طفل ما دون سن الخامسة عشر فى العراق تركوا مقاعد الدراسة واضطروا إلى العمل فى مهن بعضها شاق وقاس لتأمين قوت عائلاتهم بسبب الحروب والنزاعات والأزمات الاقتصادية التى توالت على البلاد .

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