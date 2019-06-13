صحيفة: ناقلتا النفط المنكوبتان تعرضتا لهجوم بـ "طوربيد" قبالة الفجيرة

عبد الجبار أبو راس/ الخليج 365
ذكرت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن، الخميس، أن ناقلتي النفط المكنوبتين في بحر عمان، "تم استهدافهما بطوربيد" قبالة ساحل الفجيرة في الإمارات.
جاء ذلك، بعد أنباء عن تعرض ناقلتي نفط لانفجارات في مياه خليج عمان، خلال وقت سابق اليوم، حسب إعلام إيراني.
ونقلت الصحيفة (مقرها أوسلو)، عن مصادر لم تسمها أن ناقلتي نفط تديرهما شركة "فرونت لاين" النرويجية، و"برنارد شولت" لإدارة السفن، تعرضتا لهجوم بـ "بطوربيد" قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
ولم يتسن التاكد مما ذكرته الصحيفة من مصدر مستقل أو من المصادر الرسمية في المنطقة.
بدوره، أفاد الأسطول الأمريكي الخامس أن "ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار" نتيجة حادث في خليج عمان، دون ذكر تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مشغلي إحدى الناقلتين قولهم إن الحادث وقع بفعل هجوم محتمل.
بدورها قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن ناقلتي نفط أجنبيتين لحادثي حريق في خليج عمان صباح الخميس.
وصعدت عقود النفط الخام بعد إعلان الهجوم، بأكثر من 4 بالمئة بالنسبة لخام برنت، قبل أن تتراجع الزيادة إلى 1.9 بالمئة، بحلول الساعة (08:42 تغ)
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