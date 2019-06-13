التحالف العربي يشن غارات على صنعاء غداة استهداف مطار "أبها"

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

شنت مقاتلات التحالف العربي، الخميس، عدة غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة جماعة "الحوثي"، غداة هجوم الأخيرة على مطار "أبها" السعودي.



وأفاد مراسل الخليج 365، أن طيران التحالف شن عدة غارات على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة التابعة لمديرية بني مطر غربي صنعاء.



وأضاف أن الطيران ذاته شن أيضا غارات على معسكر سلاح الصيانة بمديرية الثورة شمالي صنعاء.



ولفت إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت من أماكن القصف، دون معرفة حجم الأضرار.



من جانبها، ذكرت قناة المسيرة الفضائية (التابعة للحوثيين)، أن الطيران ذاته شن 6 غارات على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة، إضافة إلى غارتين على منطقة الصيانة (يتواجد فيها معسكر سلاح الصيانة التابع لوزارة الدفاع).



وأضافت القناة أن قصف منطقة الصيانة تسبب في أضرار مادية بمنازل المواطنين في المنطقة، فيما لم يبلغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين على الفور.



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والأربعاء، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز".



وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.



ووفق التحالف، أدى "سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة"، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية.



كما تسبب في "أضرار مادية بصالة المطار السعودي الدولي".



وهجوم مطار أبها، يعد ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلنت جماعة "الحوثي" مسؤوليتها عنه، وهو أحد الأسباب التي جعلت المملكة تدعو إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.



ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

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