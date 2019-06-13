ليبيا.. تجدد المواجهات بين قوات "الوفاق" وحفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تجددت المواجهات المسلحة، صباح الخميس، بين قوات تابعة لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية ونظيرتها التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، في الأحياء الجنوبية من العاصمة طرابلس.



وبحسب مراسل الخليج 365، فإن المواجهات الأعنف يشهدها محور طريق المطار ومنطقة الخلة جنوبي طرابلس وسماع أصوات انفجارات قوية في أحياء متفرقة من العاصمة.



Advertisements

وأوضح المراسل أن طرابلس شهدت في ساعة متأخرة الأربعاء ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات "الوفاق" في منطقتي "مشروع الموز" و"عين زارة" جنوبي العاصمة.



وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، بأن قواتهم "دمرت دبابة وتتقدم في محوري المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق حفتر، عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.