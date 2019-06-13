الاسطول_الخامس_الاميركي: استهداف ناقلتي نفط في #خليج_عُمان

الخليج - أ ف ب

أعلن الاسطول الخامس الاميركي أنه تلقى “نداءي استغاثة” صباح الخميس من ناقلتي نفط “تعرضتا لهجوم” في خليج عُمان.

وقال الاسطول الخامس الاميركي ومقره البحرين في بيان “نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان”.

وأضاف “تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6،12 صباحا بالتوقيت المحلي والثاني عند الساعة 7,00 صباحا”.

وأكد أن “سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة”.

وارتفعت أسعار النفط الخميس بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن “حادثة” في خليج عمان.

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وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن “المملكة المتحدة وشركائها يقومون حاليا بالتحقيق”.

وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فورا بعد ورود التقارير عن “هجوم”.

وأوردت وكالة “اس اند بي- بلاتس” نقلا عن عدد من المصادر في مجال النقل البحري في آسيا أن واحدة من السفن تدعى “فرونت آلتير” وبنيت عام 2016 وترفع علم جزر مارشال، اشتعلت فيها النيران بالقرب من خليج عمان.

بينما أعلنت شركة “بي أس أم” لإدارة السفن في سنغافورة أن واحدة من ناقلاتها وتحمل اسم “كوكوكا كوريجوس” كانت هدفا ل “حادثة أمنية”، وأن أفراد الطاقم وهم 21 شخصا تركوا السفينة وتم إنقاذهم.

وذكرت قناة “برس تي في” الإيرانية باللغة الإنكليزية على تويتر في وقت سابق أنه تم استهداف ناقلتي نفط في بحر عُمان.

والشهر الماضي، تعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديّتان وناقلة نفط نروجيّة وسفينة شحن إماراتيّة) لأضرار في “عمليّات تخريبيّة” قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز، بحسب أبوظبي.