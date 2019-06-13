إصابة شخص إثر اندلاع #حريق في مستودع مفروشات بـ #الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية أخمد الدفاع المدني في الدمام، صباح اليوم الخميس، حريقاً اندلع في مستودع للمفروشات. Advertisements وقال المدني إن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونشر المدني صورًا لعملية مباشرة الحريق، وجهود رجاله في إخماده.

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