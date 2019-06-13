التعاون_الإسلامي تعلن رفضها قرار #مولدوفا نقل سفارتها لـ #القدس المحتلة

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الخليج - واس
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها لقرار جمهورية مولدوفا نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة حكومة مولدوفا، إلى التراجع عن هذا القرار واحترام التزاماتها القانونية والسياسية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وطالبتها بتبني مواقف تدعم فرص تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
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