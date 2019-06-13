صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت “الصحة” عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2019 من خلال الرابط التالي: رابط الوظائف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الصحة: توافر ٥١٢ وظيفة #طبيب_أسنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.