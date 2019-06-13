تقارير: إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في #خليج_عمان

الخليج - رويترز

قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.