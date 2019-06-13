تقارير: إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في #خليج_عمان

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الخليج - رويترز
قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.
وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
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