تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية

سجّلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي في تعاملات، أمس الأربعاء بالسوق الأمريكية، مع تزايد المخاوف من تصاعد حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من ناحية والتوترات الجيوسياسية في عدة مناطق بالعالم من ناحية أخرى، وهو ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ استثماري آمن.

واندفع المستثمرون نحو الذهب اليوم بسبب المخاوف الجوسياسية في ظل الأنباء عن الاحتجاجات في هونج كونج ضد مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين.

وفي سوق الصرف، ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، ما حد من ارتفاع المعدن الأصفر.

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وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 98ر96 نقطة، أي بنسبة 3ر0%، مقارنة بمستواه أمس.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الأربعاء بمقدار 60ر5 دولار، أي بنسبة 4ر0% إلى 80ر1336 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل، بعد أن كان قد ارتفع في بداية التعاملات إلى 90ر1 دولار للأوقية أي بنسبة 1ر0% إلى 20ر1331 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 013ر0 دولار إلى 753ر14 دولار للأوقية تسليم يوليو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0175 دولار إلى 6540ر2 دولار للرطل تسليم يوليو المقبل.

وكانت المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تزايدت بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اهتمامه بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين إذا لم توافق بكين على أربع أو خمس نقاط أساسية في المفاوضات التجارية بينهما، لكنه لم يحددها.