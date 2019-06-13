المرصد السوري: الجيش السوري يقصف منطقة للمعارضة رغم وقف جديد لإطلاق النار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الجيش السوري والقوات المتحالفة معه قصفوا مناطق تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد مساء الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وذلك رغم إعلان روسيا أمس أنها تفاوضت هي وتركيا على وقف جديد لإطلاق النار في المنطقة.

وأضاف المرصد أن قوات المعارضة أطلقت نيران المدفعية على القوات الحكومية وأن الضربات الجوية توقفت أثناء الليل لكنها استؤنفت صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش الروسي أمس الأربعاء إن موسكو وأنقرة اتفقتا على وقف جديد لإطلاق النار بالكامل في شمال غرب سوريا يتركز في محافظة إدلب لكنه لم يحدد أمد تلك الهدنة.

وشنت الحكومة السورية هجومها على الشمال الغربي، حيث آخر المعاقل الرئيسية للمعارضة، في أواخر أبريل نيسان الماضي.

وروسيا هي الحليف الرئيسي لدمشق في الحرب الأهلية وقد استخدمت طائراتها الحربية في قصف مناطق المعارضة. وتساند تركيا بعض الجماعات المسلحة.

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وفي سبتمبر أيلول الماضي اتفقت موسكو وأنقرة على هدنة جزئية ودعتا لوضع نهاية لقصف المنطقة وإلى إشراف تركيا على سحب الأسلحة الثقيلة والمسلحين المتشددين من المناطق الحدودية.

ودفع القتال مئات الآلاف بمن فيهم نازحون سابقون إلى الفرار شمالا والبحث عن ملاذ على الحدود التركية.

وطالبت تركيا روسيا بالعمل على الحد من هجوم القوات الحكومية بينما قالت موسكو إن على أنقرة أن تكبح الجماعات المتشددة التي تهيمن على إدلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الطائرات الحربية استهدفت صباح اليوم الخميس المنطقة المحيطة ببلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب محافظة إدلب.