إعلام: البحرية الإيرانية تنقذ 44 بحارا من ناقلتي بحر عمان

وأوضح المصدر لمراسل إرنا أن الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.
وتابع: تم نقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر إلى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.
يتبع…
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