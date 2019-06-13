إعلام: البحرية الإيرانية تنقذ 44 بحارا من ناقلتي بحر عمان

وأوضح المصدر لمراسل إرنا أن الناقلة الأولى اصيبت في الساعة 8:50 دقيقة من صباح اليوم وعلى بعد 25 ميلا إلى الجنوب من جاسك.

وتابع: تم نقل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال وكانت محملة بالإيثانول من ميناء إلروس في قطر إلى تايوان، حيث تعرضت لحادث أدى إلى نشوب حريق في منتصف السفينة.

يتبع…