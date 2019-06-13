إعلام: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

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© REUTERS / Hamad I Mohammed
وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال اليوم الخميس إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعلنت، في 12 مايو/ أيار الماضي، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية".
وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي
وأكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، وقتها، على تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قرب إمارة الفجيرة.
وتابع الوزير: "كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء (أرامكو) السعودية"، مشيرا إلى أنه "لم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين"
يتبع…
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