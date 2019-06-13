السلامة البحرية البريطانية: هجوم محتمل في خليج عُمان

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بيروت: أعلنت "هيئة السلامة البحرية البريطانية" أن حادثاً غامضاً وقع، الخميس، في خليج عُمان، ودعت للحذر الشديد بعد الحادث.

أضافت "هيئة السلامة البحرية البريطانية"، كمان نقلت عنها وكالة "أسوشييتد برس" أن التحقيق جار بشأن هجوم محتمل في خليج عُمان.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجمات استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، وأنه تم سماع دوي انفجارات عالية، وذلك نقلاً عن مصادر عُمانية وباكستانية. فيما تحدث الإعلام الإيراني بأن هناك طلب مساعدة من خفر السواحل العُماني والباكستاني.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة العربية، عن مصادر محلية في سلطنة عُمان، سماع دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية في داخل مياه بحر عُمان.

كما أعلنت مصادر محلية باكستانية عن سماعها لدوي الانفجارات.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها في القيام بتلك العمليات.